Внешняя торговля Ирана в апреле достигла 5,8 миллиарда долларов

Объем ненефтяной внешней торговли Ирана в апреле 2025 года составил 10 миллионов 756 тысяч тонн на сумму 5 миллиардов 798 миллионов долларов; этот объем не нефтяной внешней торговли Ирана за указанный период показывает снижение на 12 процентов по весу и на 3 процента по стоимости.

В отчете добавляется, что из общего объема ненефтяной внешней торговли страны 8 миллионов 957 тысяч тонн на сумму 2 миллиарда 942 миллиона долларов пришлось на экспорт и 1 миллион 799 тысяч тонн на сумму 2 миллиарда 856 миллионов долларов - на импорт.

Согласно этому отчету, ненефтяной экспорт Ирана за один месяц текущего года снизился на 8,3 процента по весу и на 8 процентов по стоимости соответственно, а импорт показал снижение на 26,4 процента по весу и увеличение на 2,3 процента по стоимости.