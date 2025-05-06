Эсмаил Багаи уточнил, что на данный момент точная дата следующего раунда переговоров не определена, но предложение Омана о проведении переговоров в начале следующей недели находится на рассмотрении.
Багаи: Время следующего раунда переговоров Ирана и США рассматривается
6 мая 2025 г., 21:03
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Тегеран, 6 мая, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел, отвечая на вопрос ИРНА относительно следующего раунда непрямых переговоров Ирана и США, заявил, что Информация по этому поводу будет объявлена оманским посредником, как только время и место будут окончательно определены.
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