Багаи: Время следующего раунда переговоров Ирана и США рассматривается

Тегеран, 6 мая, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел, отвечая на вопрос ИРНА относительно следующего раунда непрямых переговоров Ирана и США, заявил, что Информация по этому поводу будет объявлена оманским посредником, как только время и место будут окончательно определены.

Эсмаил Багаи уточнил, что на данный момент точная дата следующего раунда переговоров не определена, но предложение Омана о проведении переговоров в начале следующей недели находится на рассмотрении.