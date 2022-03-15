Верховный комиссар ООН решительно осудила массовую казнь в Саудовской Аравии

В минувшую субботу в Саудовской Аравии был обезглавлен 81 осужденный по статье «терроризм». «Насколько я понимаю, среди казненных более сорока человек принадлежали к шиитскому меньшинству и были задержаны за участие в антиправительственных протестах в 2011–2012 годах. Еще семеро были йеменцами и один – гражданином Сирии», – говорится в заявлении главной правозащитницы ООН.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, данные свидетельствуют о том, что некоторые из казненных были приговорены в ходе судебных процессов, которые не соответствовали стандартам справедливого судебного разбирательства. Кроме того, преступления, которые эти люди якобы совершили, не относятся к числу наиболее тяжких преступлений.

Число приведенных в исполнение в субботу смертных приговоров превышает количество казней, совершенных в Саудовской Аравии за весь 2021 год. «Смертная казнь несовместима с фундаментальными гуманитарными принципами: правами человека, правом на жизнь и запретом пыток, – подчеркнула Мишель Бачелет. – Отказ от предоставления родственникам информации об обстоятельствах казней может быть приравнено к пыткам и жестокому обращению. Власти обязаны вернуть тела казненных их семьям».

Верховный комиссар выразила обеспокоенность тем, что саудовское законодательство содержит чрезвычайно широкое определение терроризма – под него, в частности, подпадают ненасильственные действия, которые «угрожают национальному единству» или «подрывают репутацию государства». Это влечет за собой криминализацию людей, осуществляющих свои права на свободу выражения мнений и проведение мирных собраний, подчеркнула Бачелет.

«Я призываю власти Саудовской Аравии немедленно ввести мораторий на применение смертной казни и смягчить уже вынесенные смертные приговоры, – заявила Верховный комиссар. – Кроме того, Саудовской Аравии необходимо привести законы о борьбе с терроризмом в полное соответствие с международными стандартами».

С другой стороны, представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс в продолжении политики двойных стандартов не стал прокомментировать массовую казнь в Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что администрация Джо Байдена претендует на защите прав человека, она отказалась осудить акт насилия в Эр-Рияде.

Он отметил, что США призвал Саудовскую Аравию гарантировать справедливое судебное разбирательство, воздерживаться от внесудебного задержания и поддерживать прозрачность, верховенство закона и свободу религии и убеждений.

Касаясь казни невиновных, Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник отметил применение западными странами двойных стандартов и инструментальное использование концепции прав человека, а также молчание и бездействие самопровозглашенных правозащитников в отношении смертной казни невиновных людей, осуждаются.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде также заявил, что казнь и жесткое насилие не являются решением самодельных кризисов.

В субботу власти Саудовской Аравии казнили 81 человека за организацию и осуществление нападений на сотрудников сил безопасности, а также создание террористических ячеек при поддержке из-за рубежа.