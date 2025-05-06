6 мая 2025 г., 17:10
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран готов открыть новые горизонты в сотрудничестве с Россией в сфере туризма: Салехи Амири

6 мая 2025 г., 17:10
??????? ID: 85825021
Иран готов открыть новые горизонты в сотрудничестве с Россией в сфере туризма: Салехи Амири

Тегеран, 6 мая, ИРНА - Министр культурного наследия, туризма и ремесел, выступая на полях совещания министров туризма группы D8, подчеркнул необходимость пересмотра туристических отношений между Ираном и Россией в рамках стратегических интересов двух стран, заявив, что Иран, опираясь на свои уникальные возможности, готов открыть новую главу в туристических отношениях с Российской Федерацией.

Реза Салехи Амири, министр культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран, на полях совещания министров туризма стран D8 в эксклюзивном интервью русскоязычному изданию "Спутник" заявил о необходимости повышения уровня туристических связей между Ираном и Россией до уровня стратегического партнерства.

Подчеркнув, что "Россия является одним из ключевых и стратегических партнеров Исламской Республики Иран на политическом, техническом и особенно туристическом уровнях", он добавил: "Несмотря на постоянные консультации между ответственными органами по туризму в двух странах, существующие данные об объеме туристических обменов неудовлетворительны и требуют структурного переопределения двусторонней политики".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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