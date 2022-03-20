Саудовская Аравия сообщила о нападении на нефтяной объект Aramco в Джизане Йеменом

Государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что саудовские силы перехватили и уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата, запущенных в направлении Хамис-Мушаита и южного района.

Саудовская коалиция заявила, что это произошло «после начала враждебных трансграничных атак из международного аэропорта Саны».

Коалиция добавила, что «враждебное нападение было совершено на опреснительную установку и на объект Aramco в Джизане».

Саудовское телевидение сообщило, что «хуситы атаковали завод по опреснению воды в Аль-Шухеке и объект, принадлежащий нефтяной компании Aramco в Джизане", в то время как от вооруженных сил Йемена на сегодняшний день комментариев не поступало.

Представитель ВС Йемена Яхя Сари заявил в воскресенье, что ракетное и беспилотное подразделение страны совершило серьезную двухэтапную операцию на нескольких критически важных объектах в центральной, западной и юго-западной части Саудовской Аравии.

Он при этом обещал, что скоро будут объявлены подробности этих ответных операций на территории.

Ранее на пресс-конференции объявил, что ВС Йемена совершили масштабные военные действия против саудовской коалиции в ответ на продолжение нападений и осаду йеменского народа со стороны Коалиции.

Как заявил Сари, «после успешного совершения первого этапа операции ВС Йемена начали второй этап и нанесли удар по ряду жизненно важных целей в таких районах, как Абха, Хамис-Мошит и Джизан, Самта и Дахран-эль-Джануб, баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и БПЛА.

Он также отметил, что ВС Йемена способна снять осаду Йемена.

Сари при этом предупредил агрессоров о последствии продолжения войны.

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