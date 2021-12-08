Иранский RIPI вошел в число 25 ведущих патентовладельцев нефтегазовых нанотехнологий

По данным Иранского совета по инновациям в области нанотехнологий, StatNano, составляющая глобальный и региональный рейтинг основных показателей нанонауки, технологий и промышленности (NSTI), сообщила, что почти 4% патентов представлены 25 ведущими фирмами, работающими в нефтегазовой отрасли, связаны с нанотехнологиями, среди них Baker Hughes, Aramco и Halliburton имеют большую долю изобретений, связанных с нанотехнологиями.

Первое место по этому показателю занял Научно-исследовательский институт нефтяной промышленности Ирана, так как на его долю приходится 41,94 процента изобретений в области нанотехнологий от общего числа зарегистрированных инноваций.

В последние годы компании-гиганты стали уделять больше внимания нанотехнологиям, которые являются междисциплинарной технологией, которая используется в нефтегазовой сфере. Одним из важных показателей для анализа влияния нанотехнологий в нефтегазовой отрасли является патент на нанотехнологии.