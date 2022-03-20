Движение ФАТХ: Кризис на Украине выявил неудачу мира в отношениях с палестинцами

Официальный представитель ФАТХ Хусейн Хамайель указал на мировой провал и пренебрежение правами палестинского народа.

«На протяжении десятилетий мир наблюдал за преступлениями Израиля против палестинского народа», - сказал он.

«Палестинский народ и его руководство, несмотря на эту деградацию и пренебрежение правами нашего народа, разоблачили всех тех, кто потерпел неудачу и сговорился против нашего дела", - сказал Хамайель.

«Мы вооружены волей и стойкостью нашего народа и его руководства перед лицом всех сделок и заговоров, которыми управляли далекие и близкие», - заключил он.

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