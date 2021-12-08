Спикер иранского парламента отправится в Турцию

Кроме участия в двухдневном мероприятии, Галибаф также проведет двусторонние встречи со спикерами некоторых мусульманских стран. Об этом сообщил официальный представитель совета директоров парламента Незамоддин Мусави.

Он отметил, что встреча с турецкими и иранскими бизнесменами для упрощения экономических связей между двумя странами включена в повестку дня.

16-е заседание Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (PUIC) на тему "Палестина, миграция и Афганистан" 9-10 декабря пройдет в Стамбуле.