8 дек. 2021 г., 11:38
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Спикер иранского парламента отправится в Турцию

Спикер иранского парламента отправится в Турцию

Тегеран, 8 декабря, ИРНА – Спикер Меджлиса (иранского парламента) Мохаммад Багер Галибаф сегодня в среду отправится в Турцию, чтобы принять участие в заседании Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Кроме участия в двухдневном мероприятии, Галибаф также проведет двусторонние встречи со спикерами некоторых мусульманских стран. Об этом сообщил официальный представитель совета директоров парламента Незамоддин  Мусави.

Он отметил, что встреча с турецкими и иранскими бизнесменами для упрощения экономических связей между двумя странами включена в повестку дня.

16-е заседание Парламентского союза Организации исламского сотрудничества (PUIC) на тему "Палестина, миграция и Афганистан" 9-10 декабря пройдет в Стамбуле.

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