13 мар. 2022 г., 14:35
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КСИР нанес ракетный удар по стратегическому центру заговоров сионистов

КСИР нанес ракетный удар по стратегическому центру заговоров сионистов

Тегеран, 13 марта, ИРНА - Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции в воскресенье.

КСИР в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".
"Мы еще раз предупреждаем преступный сионисткий режим, что повторение враждебных действий встретится с нашим жестким, решительными и разрушительным ответом", отмечатеся в заявлении.
Корпус стражей Исламской революции заверил иранский народ, что безопасность родины является красной линии Вооруженных сил Исламской Республики, и никому не сможет угрожать её.
8 марта в Иране сообщили, что мученически погибли два "защитника святыни Саида Зайнаб", военнослужащих КСИР погибли в результате удара Израиля по окрестностям Дамаска.

Twitter: @irnarussian 
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