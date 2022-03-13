КСИР нанес ракетный удар по стратегическому центру заговоров сионистов

КСИР в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".

"Мы еще раз предупреждаем преступный сионисткий режим, что повторение враждебных действий встретится с нашим жестким, решительными и разрушительным ответом", отмечатеся в заявлении.

Корпус стражей Исламской революции заверил иранский народ, что безопасность родины является красной линии Вооруженных сил Исламской Республики, и никому не сможет угрожать её.

8 марта в Иране сообщили, что мученически погибли два "защитника святыни Саида Зайнаб", военнослужащих КСИР погибли в результате удара Израиля по окрестностям Дамаска.

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