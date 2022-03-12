Иран призвал международное сообщество осудить авантюрные действия сионистского режима в Сирии

10 марта он направил письмо генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН, предупредив об авантюрных действий сионистского режима в Сирии.

Тахт-Раванчи подтвердил международную ответственность сионистского режима за убийство двух иранских военных консультантов в Сирии.

Он призвал международное сообщество и Совет Безопасности решительно осудить этот провокационный акт и привлечь сионистский режим к ответственности за его незаконные действия, представляющие серьезную угрозу международному миру и безопасности.

В письме говорится, что Исламская Республика Иран считает израильский режим ответственным за все последствия этих преступных действий и серьезно предупреждает об авантюрных и жестоких действий в регионе. «Иран сохраняет за собой неотъемлемое право на самооборону и реакцию на такие преступные действия в любое время в соответствии со статьей 51 Устав Организации Объединенных Наций», добавил иранский посол.

Напомним, официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в среду осудил ракетный удар сионистского режима по окрестностям Дамаска, который привел к мученической гибели двух военнослужащих КСИР.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана резко осудил это преступное действие, исходящее из характера агрессии, оккупации и террора сионистского режима.

Он подчеркнул, что операции и акты машины террора сионистского режима не останутся без наказания.

Отдел по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что два "защитника святыни Саида Зайнаб", военнослужащих КСИР погибли в результате удара Израиля по окрестностям Дамаска.

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