Иран выразил готовность обеспечить дефицит нефти на рынке

«Европейские нефтепереработчики уверены, что Иран является надежным поставщиком энергоносителей, и именно поэтому европейцы пытаются вернуться на иранский нефтяной рынок», - сказал он.

«В Национальной иранской нефтяной компании мы готовы к тому, чтобы европейские компании вместе с другими компаниями удовлетворяли свои потребности в нефти через Иран», - заявил он.

Ходжастемехр, говоря о том, сколько нефти Иран сможет поставить на рынок после снятия санкций, добавил: «Иран полностью готов поставлять из Ирана любую нефть, которую рынок захочет».

По данным ИРНА, цены на нефть выросли после вторжения России на Украину и сокращения спроса на мировых рынках.

США во вторник объявили о санкциях против российской нефти и газа. Это привело к росту нефти на 7% за те же часы.

Из-за нестабильности на рынке нефти в связи с сокращением спроса и влияния российского вторжения на Украину и последующего роста цен, общая ситуация для выхода Ирана на этот рынок является положительной.

Россия, с другой стороны, является третьим по величине экспортером нефти в Соединенные Штаты, и с санкциями США против России инфляционный кризис в США, который в настоящее время переживает самый высокий уровень инфляции за четыре десятилетия, будет усиливаться.