10 мар. 2022 г., 23:54
Journalist ID: 2177
News Code: 84679200
0 Persons
T T

Tags

Иран подверг критике Совбез ООН за повторение беспочвенных обвинений в адрес Сирии

Иран подверг критике Совбез ООН за повторение беспочвенных обвинений в адрес Сирии

Тегеран, 10 марта. ИРНА — Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи раскритиковал проведение ежемесячных заседаний Совета безопасности по Сирии и повторение беспочвенных обвинений в адрес правительства этой страны.

"Посвящение ежемесячного заседания СБ сирийскому кризису и повторение безосновательных претензий к сирийскому правительству не способствует эффективности Совбеза", указал иранский дипломат.
По его словам, политизация реализации Конвенции о запрещении химического оружия и использование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в политических целях имеют серьезные негативные последствия для авторитета ОЗХО.
Иранский постпред призвал к полному, эффективному и недискриминационному выполнению Конвенции о запрещении химического оружия, а также к сохранению авторитета ОЗХО.
Тахт-Раванчи также отметил, что Сирия выполнила свои обязательства по конвенции о запрещении химического оружия.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha