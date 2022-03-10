Иран подверг критике Совбез ООН за повторение беспочвенных обвинений в адрес Сирии

"Посвящение ежемесячного заседания СБ сирийскому кризису и повторение безосновательных претензий к сирийскому правительству не способствует эффективности Совбеза", указал иранский дипломат.

По его словам, политизация реализации Конвенции о запрещении химического оружия и использование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в политических целях имеют серьезные негативные последствия для авторитета ОЗХО.

Иранский постпред призвал к полному, эффективному и недискриминационному выполнению Конвенции о запрещении химического оружия, а также к сохранению авторитета ОЗХО.

Тахт-Раванчи также отметил, что Сирия выполнила свои обязательства по конвенции о запрещении химического оружия.