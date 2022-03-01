Посол Ирана при ООН: Мы решительно выступаем против любого применения химического оружия

На заседании Совета Безопасности по Сирии в понедельник 30 февраля Захра Эршади выразила обеспокоенность серьезными последствиями политизации выполнения Конвенции о запрещении химического оружия, заявив, что Организация по запрещению химического оружия не должна иметь политическую мотивацию для достижения своих целей. В последние несколько лет Сирия столкнулась с такими усилиями со стороны некоторых государств-членов.

«Мы приветствуем продолжающееся сотрудничество Сирии с Организацией по запрещению химического оружия, в том числе ее девяносто восьмой доклад от 17 января 2022 года об уничтожении химического оружия и связанных с ним производственных объектов на ее территории», - отметила она.

Она добавила, что заседания Совета Безопасности по химическому делу Сирии не должны ограничиваться повторением позиций государств-членов и обсуждением необоснованных обвинений, в то время как сирийское правительство добилось значительного прогресса в выполнении своих обязательств по конвенции.