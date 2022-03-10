Лидер: нет человека наивнее, чем тот, кто говорит о снижении оборонной мощи

Об этом заявил в четверг Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи на встрече с членами Ассамблеи экспертов.

"Для любого государства национальная мощь является жизненно важной. Народ, который хочет быть суверенным, славным и стойким перед посягательством других, должен быть сильным, в противном случае в состоянии слабости и страха он всегда будет опасаться алчных притязаний других", сказал лидер.

"Национальная мощь – взаимосвязанный комплекс: наука и технологии, мышление, безопасность и оборонная мощь, благосостояние, культура, политическая сила и умение договариваться для обеспечения национальных интересов в регионе и мире и др., все это – составляющие национальной мощи", подчеркнул он.

По словам лидера, предложения отказаться от регионального участия или научного развития в ядерной области – удар по нашей национальной мощи. "Присутствие в регионе дает нам стратегическую глубину и большую национальную мощь, а научное ядерное развитие связано с обеспечением нужд страны в будущем", подчеркнул аятолла Хаменеи.

"Отступить под натиском США или любой другой державы, чтобы обезопасить себя от санкций – большая ошибка и удар по политической силе. Нет более наивного и незрелого предложения, нежели то, когда человек предлагает уменьшить оборонную мощь, чтобы не вызвать раздражения врага", указал аятолла Хаменеи.

"Некоторые, выдвигая слабые и полные недостатков предложения, хотели лишить национальную мощь страны некоторых составляющих. Если бы им позволили это сделать, Иран бы сегодня стоял перед серьезными вызовами. Волею Всевышнего и по Его милости такая возможность им не представилась", указал он.