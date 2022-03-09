США признали, что Иран не создает ядерное оружие

«По нашей оценке, Иран в настоящее время не предпринимает необходимых шагов для разработки ядерного оружия», - говорится в докладе.

По сообщению Управления директора национальной разведки США, в июле 2019 года, после выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года, Иран возобновил действия, выходящие за рамки ограничений, установленных Соглашением. Если Тегеран не получит льгот, иранские официальные лица, вероятно, рассмотрят возможность продолжения обогащения урана до 90 процентов.

The Wall Street Journal недавно заявил со ссылкой на официальных лиц США, что администрация Байдена ожидает возобновления ядерной сделки, которая позволит Ирану накопить ядерное топливо для производства ядерного оружия менее чем за год.

По данным ИРНА, Исламская Республика Иран, тем временем, заявила в своей оборонной доктрине, что она не узаконивает разработку ядерного оружия, и подчеркивает, что как подписавшая сторона Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и член МАГАТЭ имеет право приобретать ядерные технологии в мирных целях.

Кроме того, инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) несколько раз посещали ядерные объекты Ирана, но ни разу не нашли доказательств того, что мирная ядерная энергетическая программа страны отклоняется от военных целей.