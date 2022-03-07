Возможность приостановки контракта легионеров, играющих на Украине и России

«Международный футбол не перестал быть бездейственным к войны на Украине. ФИФА вскоре должна объявить о системе поддержки иностранных игроков, играющих на Украине, а также в России. По нашей информации, эти игроки (их более 80 на Украине, а сто в России) получат право приостановить действие контракта без каких-либо правовых последствий, а исключительное трансферное окно позволит им перейти в другой клуб, не дожидаясь летнего трансферного окна (с 9 июня по 31 августа во Франции). Они будут работать в режиме, близком к кредиту, до 30 июня, их договорные отношения продолжаются с их первоначальным клубом», - заявила Французская газета.

Президент России Владимир Путин 24 февраля отдал приказ о проведении «специальной военной операции» на Украине, но заявил, что эта операция не является началом войны на Украине, а попыткой предотвратить глобальную войну. Но многие страны мира, включая Европу и США, восприняли решение Москвы как войну и под тем же предлогом усилили дипломатическое и экономическое давление на Россию.

Война на Украине продолжается одиннадцатый день подряд. Хотя интенсивность войны между Россией и Украиной несколько снизилась с первых дней события, конфликт продолжается, и официальные лица со всего мира вызывают поток реакций и комментариев.