В сроке Раиси подписано $15,6 млрд нефтяных контрактов на и меморандумов: министр нефти

«За первые шесть месяцев правительства 13-го созыва Министерство нефти заключило 45 контрактов и меморандумов о взаимопонимании на сумму 15,6 млрд долларов в виде инвестиций в нефтяные и газовые месторождения, сбор газ факелов, строительство нефтепроводов, нефтеперерабатывающих заводов и подземных хранилищ газа», - отметил он.

По словам чиновника, Министерство нефти не переставала работать в ожидании Венского соглашения в течение последних шести месяцев, а «развитие и инвестиции» являлись приоритетом для Министерства.