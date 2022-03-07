7 мар. 2022 г., 17:06
Journalist ID: 2388
News Code: 84674928
0 Persons
T T

В сроке Раиси подписано $15,6 млрд нефтяных контрактов на и меморандумов: министр нефти

В сроке Раиси подписано $15,6 млрд нефтяных контрактов на и меморандумов: министр нефти

Тегеран, 7 марта, ИРНА - Министр нефти Джавад Оджи сообщил, что за первые шесть месяцев работы правительства 13-го созыва было подписано более 45 контрактов и меморандумов на сумму 15,6 млрд долларов.

«За первые шесть месяцев правительства 13-го созыва Министерство нефти заключило 45 контрактов и меморандумов о взаимопонимании на сумму 15,6 млрд долларов в виде инвестиций в нефтяные и газовые месторождения, сбор газ факелов, строительство нефтепроводов, нефтеперерабатывающих заводов и подземных хранилищ газа», - отметил он.

По словам чиновника, Министерство нефти не переставала работать в ожидании Венского соглашения в течение последних шести месяцев, а «развитие и инвестиции» являлись приоритетом для Министерства.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha