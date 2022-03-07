7 мар. 2022 г., 15:32
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Раиси: напряженность человечества связана с аморальной наукой

Раиси: напряженность человечества связана с аморальной наукой

Тегеран, 7 марта, ИРНА- Президент Ирана Эбрахим Раиси сказал, что проблемы и напряженность, с которыми сегодня сталкивается человечество, связаны с аморальной наукой.

«Проблемы и противоречия, с которыми сегодня сталкивается человечество, возникают из-за аморальной науки. Следовательно, науку и этику необходимо рассматривать вместе. Поэтому университет должен быть центром этики в обществе и местом приобретения науки и знаний наряду с этикой. Наука и эпистемология не знают географических границ и науку и знания можно получить откуда угодно», - заявил Раиси на церемонии 35-го Международного фестиваля «Харазми».

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