Раиси: напряженность человечества связана с аморальной наукой

«Проблемы и противоречия, с которыми сегодня сталкивается человечество, возникают из-за аморальной науки. Следовательно, науку и этику необходимо рассматривать вместе. Поэтому университет должен быть центром этики в обществе и местом приобретения науки и знаний наряду с этикой. Наука и эпистемология не знают географических границ и науку и знания можно получить откуда угодно», - заявил Раиси на церемонии 35-го Международного фестиваля «Харазми».