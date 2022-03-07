7 мар. 2022 г., 11:36
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Объявлены победители 35-го Международного фестиваля «Харазми»

Объявлены победители 35-го Международного фестиваля «Харазми»

Тегеран, 7 марта, ИРНА - Победители 35-го Международного фестиваля «Харазми были представлены и награждены на церемонии в присутствии президента Ирана Эбрахим Раиси.

На церемонии также присутствовали министр науки, исследований и технологий Мохаммад Али Золфи Гол, министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Бахрам Ейноллахи и вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари.

Международный фестиваль «Харазми» как важнейшее научное событие в стране, помимо выявления талантов и представления ведущих проектов, играет важную роль в коммерциализации научных достижений, применении идей, предпринимательстве и уделении внимания промышленному сектору для инвестирования в творческие проекты.

Среди победителей были исследователи из Италии, Франции и Китая.

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