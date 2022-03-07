Объявлены победители 35-го Международного фестиваля «Харазми»

На церемонии также присутствовали министр науки, исследований и технологий Мохаммад Али Золфи Гол, министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Бахрам Ейноллахи и вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари.

Международный фестиваль «Харазми» как важнейшее научное событие в стране, помимо выявления талантов и представления ведущих проектов, играет важную роль в коммерциализации научных достижений, применении идей, предпринимательстве и уделении внимания промышленному сектору для инвестирования в творческие проекты.

Среди победителей были исследователи из Италии, Франции и Китая.