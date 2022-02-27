МИД сообщил об эвакуации оставшихся иранцев в безопасные районы Киева

Говоря о последней ситуации иранских граждан на Украине, он отметил: «Из-за комендантского часа в Киеве сегодня нам не удалось эвакуировать всех сограждан из столицы Украины».

Он отметил, что посольство Ирана в Киеве предприняло усилия, чтобы, в первую очередь, эвакуировать студентов и иранцев, проживающих в Украине, из опасных районов.

По его словам, во второй фазе посольство стремится перемещать студентов в западные районы Украины. «Более 200 иранских студентов уже эвакуировались в западные районы Украины», подчеркнул он.

Посольство Ирана во Венгрии также сообщило о создании комитета по упрощению въезда иранцев из Украины. Иранское посольство готово способствовать иранцам, проживающим на Украине, вернуть на родину через Венгрию.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в субботу также разговаривал со своим венгерским коллегой по телефону, чтобы предпринимать усилия для возвращения иранцев на родину.