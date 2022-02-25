25 февр. 2022 г., 17:43
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News Code: 84662733
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Хатибзаде сделал акцент на внимании на содействии выезду граждан Ирана с Украины

Хатибзаде сделал акцент на внимании на содействии выезду граждан Ирана с Украины

Тегеран, 25 февраля, ИРНА - Пресс-секретарь МИД Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде, подчеркнув быстрое формирование кризисного штаба при министерстве по кризису в Украине, сообщил, что осуществляется необходимая координация для лучшего управления ситуацией и облегчить выезд иранских граждан из Киева.

С началом кризиса и эскалацией напряженности в регионе МИД и Посольство Исламской Республики Иран в Киеве с 13 января по сей день предприняли в связи с этим обширные и разноплановые меры.

«Учитывая точные прогнозы, сделанные в МИД, и события, которые мы наблюдаем сегодня, соответствующие органы и учреждения уже были уведомлены как наиболее вероятный сценарий, и в МИД был немедленно создан кризисный штаб, чтобы попытаться максимально скоординировать действия с целью лучшего управления ситуацией и, при необходимости, облегчения отъезда иранских граждан и студентов», - отметил он.

По его словам, «министр иностранных дел Амир Абдоллахиян также говорил с министерствами иностранных дел двух стран и сделал несколько телефонных звонков послу нашей страны в Киеве, подчеркнув необходимые инструкции по оказанию немедленных и специальных услуг иранцам, проживающим в Министр иностранных дел Венгрии провел телефонный разговор, чтобы облегчить выезд иранцев за пределы страны».

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