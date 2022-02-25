Хатибзаде сделал акцент на внимании на содействии выезду граждан Ирана с Украины

С началом кризиса и эскалацией напряженности в регионе МИД и Посольство Исламской Республики Иран в Киеве с 13 января по сей день предприняли в связи с этим обширные и разноплановые меры.

«Учитывая точные прогнозы, сделанные в МИД, и события, которые мы наблюдаем сегодня, соответствующие органы и учреждения уже были уведомлены как наиболее вероятный сценарий, и в МИД был немедленно создан кризисный штаб, чтобы попытаться максимально скоординировать действия с целью лучшего управления ситуацией и, при необходимости, облегчения отъезда иранских граждан и студентов», - отметил он.

По его словам, «министр иностранных дел Амир Абдоллахиян также говорил с министерствами иностранных дел двух стран и сделал несколько телефонных звонков послу нашей страны в Киеве, подчеркнув необходимые инструкции по оказанию немедленных и специальных услуг иранцам, проживающим в Министр иностранных дел Венгрии провел телефонный разговор, чтобы облегчить выезд иранцев за пределы страны».