113 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса

Представитель российской службы безопасности сообщил государственному информационному агентству ТАСС в пятницу, что с 18 февраля в Россию прибыли 113 000 человек из Донецкой и Луганской республик.

По словам представителя российского правительства, 71 000 из этих людей являются гражданами Украины, 41 000 — гражданами России и 345 — гражданами других стран.

Российские СМИ сообщают, что в последние дни уменьшилось количество людей, которые пересекли границу с Россией в Донбассе и нашли убежище в этой стране.

Все лица, въехавшие в Россию из Донецкой и Луганской Народных Республик, пересекали границу через пограничные переходы в российской провинции Ростов, и в настоящее время в этой российской приграничной провинции проживает 11 500 беженцев.

Критикуя безразличие Запада к озабоченности Москвы в области безопасности, президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что его страна признает независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и подписала в Кремле соглашения о сотрудничестве и дружбе с их лидерами.

В своем выступлении по российскому национальному телевидению в четверг утром он объявил о российской военной операции на Донбассе и призвал украинские силы сложить оружие и вернуться домой.