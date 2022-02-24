24 февр. 2022 г., 11:15
Journalist ID: 2177
News Code: 84661535
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Глава МИД провел встречу с генсеком международной конференции в поддержку палестинской интифады

Глава МИД провел встречу с генсеком международной конференции в поддержку палестинской интифады

Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу с генеральным секретарем Постоянного секретариата международной конференции в поддержку палестинской интифады при иранском Меджлисе (парламенте) Моджтабой Абтахи.

В ходе встречи были обсуждены последние события Палестине и использование международного потенциала для реализации законных прав палестинского народа.

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