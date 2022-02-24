Глава МИД провел встречу с генсеком международной конференции в поддержку палестинской интифады

В ходе встречи были обсуждены последние события Палестине и использование международного потенциала для реализации законных прав палестинского народа.
Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу с генеральным секретарем Постоянного секретариата международной конференции в поддержку палестинской интифады при иранском Меджлисе (парламенте) Моджтабой Абтахи.
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