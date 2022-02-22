Иран от имени Движения неприсоединения призывает к скорейшей отмене санкций против стран

В заявлении от имени Движения неприсоединения перед «Специальным комитетом по Уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли Организации» в четверг она сказала, что "сначала я хотела бы начать это заявление, сделанное от имени Движения неприсоединения, с выражением моих самых искренних поздравлений в связи с заслуженным избранием на пост Председателя этого высокого Комитета. Я уверена, что Комитет под вашим умелым руководством и при максимальной поддержке государств-членов Движения неприсоединения успешно выполнит мандат, полученный от Генеральной Ассамблеи".

"Движение неприсоединения по-прежнему придает большое значение работе Специального комитета по Уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли Организации. Кроме того, Движение также считает, что оно должно играть ключевую роль в нынешнем процессе реформы Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 3499(XXX) от 15 декабря 1975 года", добавила дипломат.

В прошлом Комитет подготовил множество документов в виде деклараций и резолюций. Манильская декларация, которая была согласована и принята Комитетом по Хартии в 1982 году, является лишь одним из многих крупных достижений Комитета, демонстрирующих присутствие Комитета в качестве форума для разъяснения и продвижения положений общего международного права и Хартии. Специальный комитет также сыграл важную роль в подготовке Справочника по мирному разрешению споров, который требует обновления в свете новых событий, а также новейшей практики государств-членов в этом отношении.

Движение неприсоединения считает, что Организация Объединенных Наций является центральным и незаменимым форумом для решения вопросов, касающихся международного сотрудничества, экономического развития и социального прогресса, мира и безопасности, прав человека и верховенства права, на основе диалога, сотрудничества и достижения консенсуса между государствами. В этом контексте Движение придает большое значение укреплению роли Организации Объединенных Наций и признает усилия, предпринятые для обеспечения полного раскрытия ее потенциала.

Движение неприсоединения также призывает все государства-члены укреплять свою приверженность Уставу ООН, в том числе путем соблюдения его принципов, таких как воздержание от угрозы силой или ее применения, уважение территориальной целостности, международное право и мирное урегулирование споров.

Важно отметить, что этот документ является продуктом Комитета по Хартии и обеспечивает комплексный и сбалансированный подход к вопросу о санкциях ООН. Мы ожидаем, что брифинг Секретариата сохранит такой сбалансированный подход. В частности, мы заинтересованы в получении более подробной информации о предполагаемых объективных оценках краткосрочных и долгосрочных социально-экономических и гуманитарных последствий санкций комитетами Совета Безопасности по санкциям и методологии, используемой для оценки гуманитарных последствий санкций.

Мы также ожидаем услышать информацию, раскрывающую гуманитарные последствия введения и применения санкций, в том числе те, которые касаются основных условий жизни гражданского населения государства-объекта, а также его социально-экономического развития, а также третьими государствами, которые пострадали или могут пострадать в результате их осуществления. В связи с этим мы призываем Секретариат ООН развивать свой потенциал по надлежащей оценке непреднамеренных побочных эффектов санкций, введенных Советом Безопасности. Отмечаем, что возможности Секретариата в прошлом недостаточно развиты для полноценной оценки краткосрочных и долгосрочных социально-экономических и гуманитарных последствий санкций ООН. Необходимо повысить квалификацию и потенциал Секретариата ООН, чтобы он мог должным образом оценивать непреднамеренные последствия санкций ООН для гражданского населения.