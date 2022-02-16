Иран готов участвовать в миротворческих операциях ООН

Выступая в Специальном комитете ООН по всемирным операциям по поддержанию мира, иранский дипломат объявил о готовности Ирана принимать участие в миссиях Специального комитета ООН, направив бригады военных, полиции, военных наблюдателей и материально-технического обеспечения.

Он сказал, что операции миротворцев ООН по-прежнему играют решающую роль в сохранении международного мира и безопасности, подчеркнув, что Специальный комитет Генеральной Ассамблеи ООН по поддержанию мира также занимает особое положение в тщательном изучении всех аспектов миротворческих операций.

"Операции ООН по поддержанию мира должны осуществляться при соблюдении всех целей Устава ООН, а также воздержании от применения силы, за исключением самообороны, при обоюдном согласии обеих сторон конфликта и соблюдении полного нейтралитета", сказал он.

Тахт-Раванчи подчеркнул, что в таких операциях должно соблюдаться уважение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности всех стран, воздержание от вмешательства в их внутренние дела.