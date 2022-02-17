17 февр. 2022 г., 16:55
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News Code: 84653800
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Глава Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетил Центр здоровья Тафт

Глава Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетил Центр здоровья Тафт

Тегеран, 17 февраля, ИРНА - Глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Джамиль Шаху посетила в четверг медицинский центр Ансар Тафт в провинции Йезд и подробно ознакомилась с медицинским обслуживанием проживающих там афганцев.

Директор сети здравоохранения Тафт Махмуд Ваезпур сказал Джамиль Шаху во время визита: «Предоставление медицинских услуг афганцам, проживающим в этом городе, справедливо и аналогично населению в целом, а жители этого района являются уважаемыми гостями».

Он добавил, что педиатрическая помощь оказывается врачом на втором, четвертом, шестом, девятом и двенадцатом месяцах, и 94% афганских беременных женщин получили полную вакцину против коронавируса.

По его словам, «95% населения афганцев старше 12 лет получили первую дозу вакцины против коронавируса, 93% этого населения получили вторую дозу и более 60% населения старше 12 лет получили третью дозу».

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