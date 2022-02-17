Глава Верховного комиссара ООН по делам беженцев посетил Центр здоровья Тафт

Директор сети здравоохранения Тафт Махмуд Ваезпур сказал Джамиль Шаху во время визита: «Предоставление медицинских услуг афганцам, проживающим в этом городе, справедливо и аналогично населению в целом, а жители этого района являются уважаемыми гостями».

Он добавил, что педиатрическая помощь оказывается врачом на втором, четвертом, шестом, девятом и двенадцатом месяцах, и 94% афганских беременных женщин получили полную вакцину против коронавируса.

По его словам, «95% населения афганцев старше 12 лет получили первую дозу вакцины против коронавируса, 93% этого населения получили вторую дозу и более 60% населения старше 12 лет получили третью дозу».