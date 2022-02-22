22 февр. 2022 г., 18:19
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News Code: 84659606
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Президенты Ирана и Алжира обсудили перспективы укрепления двусторонних связей

Президенты Ирана и Алжира обсудили перспективы укрепления двусторонних связей

Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном во вторник призвал к укреплению двусторонних, региональных и международных отношений между двумя странами.

На встрече с президентом Алжира во вторник на полях 6-го саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Дохе, президент Раиси сказал, что у Ирана и Алжира хорошее сотрудничество, но этот уровень взаимодействия недостаточен и учитывая решимость лидеров двух государств, связи между двумя странами могут получить дальнейшее развитие на двусторонней, региональной и международной аренах.

Он добавил, что везде, где в регионе отсутствует безопасность можно найти следы присутствия и участия иностранцев, особенно американцев. "Поэтому основным решением проблем региона является изгнание США и иностранцев из региона", указал он.

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