21 февр. 2022 г., 23:07
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News Code: 84658448
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Переговоры с США не на повестке дня: Шамхани

Переговоры с США не на повестке дня: Шамхани

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Шамхани заявил, что переговоры с США не входят в повестку дня иранской команды.

«Переговоры в Вене ведутся между Ираном, «Большой пятеркой» и представителем ЕС с самого начала, и этот путь будет продолжаться без изменений до тех пор, пока не будет достигнут результат», — написал Шамхани в Twitter в понедельник.

Он добавил, что переговоры с США не входят в повестку дня иранской команды, потому что они не будут источником какого-либо прогресса.

Твит появился в тот момент, когда Иран и группа «Большой пятеркой» — Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания — ведут в Вене переговоры с косвенным участием США об отмене санкций против Ирана.

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