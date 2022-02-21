Переговоры с США не на повестке дня: Шамхани

«Переговоры в Вене ведутся между Ираном, «Большой пятеркой» и представителем ЕС с самого начала, и этот путь будет продолжаться без изменений до тех пор, пока не будет достигнут результат», — написал Шамхани в Twitter в понедельник.

Он добавил, что переговоры с США не входят в повестку дня иранской команды, потому что они не будут источником какого-либо прогресса.

Твит появился в тот момент, когда Иран и группа «Большой пятеркой» — Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания — ведут в Вене переговоры с косвенным участием США об отмене санкций против Ирана.