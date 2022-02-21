Катар заявил о готовности помочь Ирану достичь хорошей договоренности на переговорах с Западом

«Я рад, что сегодня между Катаром и Исламской Республикой Иран было подписано несколько соглашений и меморандумов о взаимопонимании, и это очень важный вопрос», — сказал эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани на совместной пресс-конференции с Эбрахимом Раиси в понедельник.

Он сказал, что отслеживание и реализация соглашений и документов очень полезны для Катара, добавив, что совместные экономические комитеты Ирана и Катара играют важную роль и роль в развитии сотрудничества между двумя странами, и их недавняя встреча в Исфахане в ноябре прошлого года была очень плодотворной.

Эмир Катара добавил: "Мы говорили с президентом Исламской Республики Иран о региональных и международных проблемах, безопасности и стабильности в регионе, и на этой встрече мы сделали акцент на разрешении споров и решении проблем, с которыми сталкивается регион".

Тамим бин Хамад Аль Тани продолжил: "Мы также говорили с президентом Ирана о переговорах в Вене и иранской ядерной сделке с Западом, потому что этот вопрос имеет большое влияние на безопасность и стабильность в регионе".

Тамим бин Хамад Аль Тани продолжил: Мы также говорили с президентом Ирана о переговорах в Вене и иранской ядерной сделке с Западом; Потому что этот вопрос имеет большое влияние на безопасность и стабильность в регионе.

Эмир Катара, заявив о готовности своей страны помочь Ирану в достижении хорошего и надежного соглашения, подчеркнул: "правительство Катара всеми силами проводит переговорный процесс и надеется решить иранскую ядерную проблему в ближайшем будущем и привести к соглашение о том, что все стороны его удовлетворяют и уважают право государств на его мирное использование в соответствии с международными договорами".