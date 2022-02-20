Иранские борцы завоевали 7 медалей в Болгарии

С 17 по 20 февраля в Болгарии прошёл представительный международный турнир по вольной и греко-римской борьбе «Дан Колов-Никола Петров».

В составе сборной Ирана по греко-римской борьбе золотые медали завоевали Саид Эсмаили (в весовой категории до 60 кг) и Мейсам Далхани (до 63 кг), а бронзовые медали Алиреза Абдевали (до 72 кг) и Алиреза Мохаммади (до 82 кг).

Кроме того, иранские борцы греко-римского стиля Мейсам Абди (до 97 кг), Мостафа Гиаси (до 79 кг) и Ядолла Мохебби (125 кг) завоевали бронзовые медали.