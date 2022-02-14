14 февр. 2022 г., 13:23
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News Code: 84650946
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Иранские борцы примут участие в международном турнире в Болгарии

Иранские борцы примут участие в международном турнире в Болгарии

Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Сборные Ирана по вольной и греко-римской борьбе примут участие в международном турнире памяти «Дана Колова и Николы Петрова» в Болгарии.

С 17 по 20 февраля  в Болгарии пройдет представительный международный турнир по вольной и греко-римской борьбе «Дан Колов-Никола Петров».

Состав сборной Ирана по вольной борьбе:

57 кг: Реза Момени

61 кг: Дариуш Хазрат Голизаде

70 кг: Юсеф Камрани

79 кг: Мостафа Гияси

86 кг: Мохсен Мостафави

92 кг: Мехди Гаджилуян

97 кг: Мейсам Абди

125 кг: Ядолла Мохебби

Состав сборной Ирана по греко-римской борьбе:

55 кг: Араш Негахдари

60 кг: Саид Исмаили

63 кг: Мейсам Делхани

72 кг: Алиреза Абдвали

82 кг: Алиреза Мохаммади

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