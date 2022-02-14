Иранские борцы примут участие в международном турнире в Болгарии

С 17 по 20 февраля в Болгарии пройдет представительный международный турнир по вольной и греко-римской борьбе «Дан Колов-Никола Петров».
Состав сборной Ирана по вольной борьбе:
57 кг: Реза Момени
61 кг: Дариуш Хазрат Голизаде
70 кг: Юсеф Камрани
79 кг: Мостафа Гияси
86 кг: Мохсен Мостафави
92 кг: Мехди Гаджилуян
97 кг: Мейсам Абди
125 кг: Ядолла Мохебби
Состав сборной Ирана по греко-римской борьбе:
55 кг: Араш Негахдари
60 кг: Саид Исмаили
63 кг: Мейсам Делхани
72 кг: Алиреза Абдвали
82 кг: Алиреза Мохаммади
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