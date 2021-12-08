8 дек. 2021 г., 12:24
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Гераи и Заре признани лучшими борцами 2021 года в мире

Гераи и Заре признани лучшими борцами 2021 года в мире

Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Всемирный союз борьбы (United World Wrestling) назвал иранские борцы Мохаммада Резы Гераи и Амира Хосейна Заре лучшими борцами 2021 года.

Всемирный союз борьбы обнародовал рейтинг лучших борцов вольного стиля, греко-римского стиля и борцов-женщин 2021 года.

Согласно рейтингу иранский борец Мохаммад Реза Гераи (67 кг) принзан лучшим борцом греко-римского стиля в 2021 году в мире, Амир Хосейн Заре (125 кг) — лучшим борцом вольного стиля в мире.

"Гераи вступил в 2021 год без мировой или олимпийской медали. 25-летний борец, известный как Ледяной человек, сломал все уравнения и закончил 2021 год с золотой медалью на Олимпийских играх в Токио и чемпионате мира в Норвегии", говорится в заявлении Всемирного союза борьбы.

20-летний Заре также провел плодотворный год, выиграв бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио и победив выдающихся борцов, таких как Таха Акгуль и Гну Петриашвили, которые имеют олимпийские и мировые золотые медали и титул чемпиона мира.

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