Сборная Ирана по вольной борьбе отменила визит в США из-за отказа в визе

В электронном письме, отправленном Баумгартнеру, Дабир с сожалением сообщил, что иранская национальная сборная по вольной борьбе не примет участия в турнире, так как Соединенные Штаты не выдали визы шести членам команды.

Он также сообщил, что власти США пошли на эту меру, несмотря на подготовку членов иранской команды и представление всех необходимых документов.

Дабир объявил, что США отказали в визах двум борцам, тренеру, главе команды, олимпийскому судье Федерации борьбы Ирана и ему самому, поэтому у Федерации борьбы Ирана не было другого выбора, кроме как отменить поездку.

Он также выразил протест против неуважительного и невежливого поведения некоторых сотрудников генконсульства США в Дубае с главой сборной Ирана по борьбе, которого допрашивали около 5 часов.

Далее он сказал, что убежден, что Баумгартнер и американские борцы не сыграли роли в неспортивных политических движениях.