Иран и Казахстан обсудили борьбу с оргпреступностью

Глава Генпрокуратуры Ирана и старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан в воскресенье в Тегеране провели переговоры.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с организацией борьбы с организованной преступностью.

На встрече также обсуждались такие вопросы, как Каспийское море, обмен осужденными и развитие отношений, а также необходимость продолжения выполнения положений двустороннего соглашения о сотрудничестве.