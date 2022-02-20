20 февр. 2022 г., 17:01
Journalist ID: 2177
News Code: 84656909
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Иран и Казахстан обсудили борьбу с оргпреступностью

Иран и Казахстан обсудили борьбу с оргпреступностью

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Глава Генпрокуратуры Ирана Али Акбар Бахтиари и старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан обсудили программу совместных действий по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Глава Генпрокуратуры Ирана и старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан в воскресенье в Тегеране провели переговоры.
В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с организацией борьбы с организованной преступностью.
На встрече также обсуждались такие вопросы, как Каспийское море, обмен осужденными и развитие отношений, а также необходимость продолжения выполнения положений двустороннего соглашения о сотрудничестве.

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