Зарегистрирован 52% рост экспорта в ОЭС

«С начала апреля по декабрь прошлого года между Ираном и 9 странами-членами ОЭС было обменено 23 млн 240 тыс. 38 тонн товаров на сумму 11 млрд 754 млн 147 тыс. 716 долларов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года по объему и на 42% в стоимости», - заявил он.

Латифи указал на объем экспорта в страны-члены ОЭС: «Турция была первым направлением экспорта Ирана среди членов ОЭС с 4 миллиардами 131 миллионами долларов, за ней следуют Афганистан с 1 миллиардом 412 миллионов долларов, Пакистан с 911 миллионами долларов. Азербайджанская Республика с 388 млн долларов, Узбекистан с 310 млн долларов, Туркменистан с 240 млн долларов, Казахстан с 133 млн долларов, Кыргызстан с 62 млн долларов и Таджикистан с 54 млн долларов являются следующими крупнейшими экспортерами иранских товаров».