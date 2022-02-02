Раиси провел телефонный разговор с президентом Казахстана

В ходе телефонного разговора, Раиси назвал безопасность, стабильность и спокойствие дружественной и братской страны Республики Казахстан важными для Исламской Республики Иран, заявив, что Тегеран поддерживает установление мира и стабильности в регионе.

Президент Раиси также подчеркнул, что нынешний уровень торгово-экономических отношений совершенно не соответствует сформированным политическим отношениям.

"Надеюсь, что на 30-м году установления дипломатических отношений между двумя странами мы сможем сделать большой шаг для повышения уровня двухстороннего торгово-экономического сотрудничества", сказал Раиси.

Президент Казахстана, в свою очередь, отметили, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами достигнуты заметные успехи в различных сферах сотрудничества.

Лидеры Казахстана и Ирана назвали необходимым наращивать усилия для дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической и других областях взаимодействия.