Осули: Маджиди стал главой Федерации футбола Ирана

Эхсан Осули после восьмичасового заседания совета директоров Федерации футбола, которое привело к увольнению Шахабуддина Азизи Хадема с поста президента федерации, заявил журналистам: «Заседание было очень долгим и было много экспертные обсуждения. На первом заседании обсуждалось временное увольнение от должности президента федерации. Предыдущие документы были переработаны, а Азизи Хадем представил свою защиту и покинул собрание в соответствии с уставом».

По его словам, «вопрос был поставлен на голосование, и присутствовало восемь человек, которые единогласно проголосовали за его уволнение».

«Мы рассмотрели различные аспекты, и, наконец, Миршад Маджеди был единогласно избран главой федерации», - заключил он.