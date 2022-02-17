17 февр. 2022 г., 20:57
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News Code: 84653956
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Осули: Маджиди стал главой Федерации футбола Ирана

Осули: Маджиди стал главой Федерации футбола Ирана

Тегеран, 17 февраля, ИРНА - Член совета директоров Федерации футбола Ирана Эхсан Осули, заявив, что все члены проголосовали за отставку Шахабуддина Азизи Хадема сказал, что Миршад Маджеди избран главой федерации.

Эхсан Осули после восьмичасового заседания совета директоров Федерации футбола, которое привело к увольнению Шахабуддина Азизи Хадема с поста президента федерации, заявил журналистам: «Заседание было очень долгим и было много экспертные обсуждения. На первом заседании обсуждалось временное увольнение от должности президента федерации. Предыдущие документы были переработаны, а Азизи Хадем представил свою защиту и покинул собрание в соответствии с уставом».

По его словам, «вопрос был поставлен на голосование, и присутствовало восемь человек, которые единогласно проголосовали за его уволнение».

«Мы рассмотрели различные аспекты, и, наконец, Миршад Маджеди был единогласно избран главой федерации», - заключил он.

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