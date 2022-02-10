10 февр. 2022 г., 15:27
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Лавров заявил о шансах восстановить СВПД в полном объеме

Лавров заявил о шансах восстановить СВПД в полном объеме

Москва, 10 февраля. ИРНА — Есть шанс в ближайшее время возобновить выполнение иранской ядерной сделки, но для этого нужно пройти ещё немалый путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"По иранскому сюжету у нас единое мнение, что есть шансы в ближайшее время возобновить в полном объёме выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий. Но здесь ещё необходимо пройти немалый путь", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.

Восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) во вторник возобновился в Вене, однако официального заседания совместной комиссии еще не было.

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