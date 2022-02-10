Лавров заявил о шансах восстановить СВПД в полном объеме

"По иранскому сюжету у нас единое мнение, что есть шансы в ближайшее время возобновить в полном объёме выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий. Но здесь ещё необходимо пройти немалый путь", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.

Восьмой раунд переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) во вторник возобновился в Вене, однако официального заседания совместной комиссии еще не было.