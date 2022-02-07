Лебеди-кликуны покидают иранский Мазандаран

Полет лебединой стаи высоко в небе всегда приковывает наше внимание. Эти грациозные и величественные птицы, за которыми все любят наблюдать в парковых водоемах, часто дарят вдохновение поэтам и художникам.

Среди этих птиц существуют и перелетные, и оседлые породы. Зимой легко можно увидеть лебедя в его привычном месте обитания возле незамерзающего озера. Это связано с тем, что обычные условия проживания подходят и для зимовки. Главное условие – в холодное время года в этом месте должно быть достаточно еды. Несмотря на это, в подавляющей части случаев лебедь остается перелетной птицей. Зимой они спешат туда, где комфортный климат и много пищи.





При плавании эта грациозная птица эффектно изгибает шею, а клюв и голову при этом держит под наклоном к воде. Шея у шипуна довольно толстая, а поэтому на некотором расстоянии она кажется более короткой, чем у других видов. В полете шипун не издает трубных громких звуков, а при каждом взмахе крыльев можно услышать характерный скрип, издаваемый большими маховыми перьями.

Основной вид лебедей, которые зимуют в Иране – лебедь-шипун. Шипящий звук, за который лебедь и получил свое название, он издает в моменты раздражения. Вблизи эту птицу легко отличить от сородичей по большому наросту у лба. Шипун распространен в южной Европе и в Азии от южных районов Швеции, Польши, Дании на западе до Китая и Монголии на востоке. Но даже на этих территориях шипун встречается довольно редко. Где зимует лебедь шипун? Он отправляется на север Каспия, в Средиземноморье, Африку, Аравию и Иран, Индию и Китай, в Афганистан.