16 янв. 2022 г., 17:44
Journalist ID: 2390
News Code: 84615646
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Лебеди-кликуны вернулись в лагуну Сорхруд

Лебеди-кликуны в последние недели добрались до пастбищ из-за нехватки пищи, но благодаря усилиям сил Управления по охране окружающей среды провинции Мазандаран и обеспечению кукурузы, эти птицы вернулись в лагуну Сорхруд в городе Сари на севере Ирана.

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