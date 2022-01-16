Лебеди-кликуны вернулись в лагуну Сорхруд

Лебеди-кликуны в последние недели добрались до пастбищ из-за нехватки пищи, но благодаря усилиям сил Управления по охране окружающей среды провинции Мазандаран и обеспечению кукурузы, эти птицы вернулись в лагуну Сорхруд в городе Сари на севере Ирана.