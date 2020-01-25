Каждый год, начиная с декабря, тысячи кричащих лебедей прилетят в водно-болотное угодье Сорхруд, которое является одним из наиболее важных мест для этих прекрасных птиц в провинции Мазандаран.
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Иран предложил помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения
Тегеран, 25 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного…
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Политика максимального давления США обречена на провал
Тегеран, 25 января. ИРНА — Политика максимального давления США против Ирана является крупным…
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Зариф не исключил возможность переговоров с США
Тегеран, 25 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил…
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Лебеди в болоте Сорхруд в иранском Мазандаране
Каждый год, начиная с декабря, тысячи кричащих лебедей прилетят в водно-болотное угодье Сорхруд,…
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17 тыс. иностранных туристов посетили иранский Хамадан
Хамадан, 25 января, ИРНА - Генеральный директор отдела культурного наследия, туризма и ремесел…
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Иранские исследователи представили 13 тыс. совместных статей по всему миру
Тегеран, 25 января, ИРНА - Министр науки, исследований и технологий Мансур Голами заявил, что…
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Верховный лидер: Последние события сообщают о появлении уникального явления в современном мире
Тегеран, 25 января, ИРНА - Мученичества, пропаганда войны, необычайное народное присутствие,…
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Глава судебной власти настаивает на судебном преследовании США за убийство генерала Сулеймани
Тегеран, 25 января, ИРНА - В телефонном разговоре с председателем Высшего судебного совета…
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Иран: незаконное обращение с иранцами на границе США может быть привлечено к ответственности
Тегеран, 25 января, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что незаконное…
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Прибывающие из Китая и Восточной Азии осматриваются в аэропорту Имама
Тегеран, 25 января, ИРНА – Заместитель по эксплуатации аэропорта имени Имама Хомейни Хасан…
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