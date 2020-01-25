25 янв. 2020 г., 15:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83647533
0 Persons

Лебеди в болоте Сорхруд в иранском Мазандаране

Каждый год, начиная с декабря, тысячи кричащих лебедей прилетят в водно-болотное угодье Сорхруд, которое является одним из наиболее важных мест для этих прекрасных птиц в провинции Мазандаран.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 8 =