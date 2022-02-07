3 иранца выступят на зимних Олимпийских играх в Пекине

Из Ирана на Олимпийские игры вылетаем 3 спортсмена и 2 тренера. Иранские спортсмены примут участие в двух видах программы зимних Олимпийских игр — Горнолыжный спорт и Лыжные гонки.

В составе сборной Ирана по горнолыжному спорту на Олимпиаде-2022 в Пекине вошли Атефе Ахмади, Даниал Савешемшаки и Хосейн Савешемшаки. Тренером сборной Ирана является Хосейн Калхор.

Ранее из состава сборной Ирана по лыжным гонкам по причине заражения коронавирусом были выведены спортсмен Саттар Сейед и тренер Мостафа Мирхашеми, их заменили Даниал Савешемшаки и Моахммад Таги Шемшаки.

Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады прошла 4 февраля на Национальном стадионе Пекина.