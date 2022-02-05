Глава ООН выразил надежду, что дух честной игры и взаимоуважения будет царить не только на Олимпиаде

В пятницу в Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Для участия в ней в столицу Китая прибыли Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Они приветствовали участников Олимпийских и Параолимпийских игра и пожелали им всем высоких результатов.

«Поздравляем всех олимпийцев и паралимпийцев, участвующих в Зимних играх 2022 года. Олимпийский дух — это дух мира, взаимного уважения и понимания. Вы, молодые спортсмены, воплощаете в себе эти качества и вдохновляете всех нас», — говорится в послании Антониу Гутерриша участникам Олимпиады.

Он выразил надежду, что дух честной игры, солидарности и взаимного уважения будет царить не только на Олимпиаде, но и повсюду в мире.

«Нет предела тому, чего мы можем достичь, работая вместе, —во имя мира, прав человека, здорового образа жизни и благополучия каждого», —сказал Генсек ООН.

В столице Китая Антониу Гутерриш встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. В беседе с журналистами после этой встречи он заявил, что на Олимпиаде царит конкуренция, но не вражда.

«Конечно, в мире есть конкуренция, но конкуренция не обязательно означает вражду. Это соревнование должно позволить миру объединиться и противостоять огромным вызовам сегодняшнего дня: COVID-19, изменению климата, неравенству. Все это требует гораздо большего единства и солидарности, что как раз и лежит в основе этих Олимпийских игр», —сказал глава ООН.

Он добавил, что сегодня как никогда ранее миру необходимы единство и солидарность, именно то, к чему призывают Олимпийские игры.

В столице Китая Антониу Гутерриш встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом

«В период, когда наблюдается так много проявлений популизма, расизма, ксенофобии, антисемитизма, антимусульманской ненависти, очень важно быть здесь вместе со спортсменами, представляющими все культуры всех стран, все национальности и религии», — заявил Антониу Гутерриш.

То, что все собрались на Олимпиаду, является, по его словам, фантастическим подтверждением «терпимости, взаимного уважения, подтверждением того, что можно одновременно лояльно конкурировать и относиться друг к другу по-братски».

«И это – именно то, что нужно в мире», — сказал глава ООН. В унисон с главой ООН выступил перед журналистами Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, который пробежал несколько метров с олимпийским факелом.

По традиции он принял эту эстафету от председателя МОК, выразив надежду, что государства-члены ООН будут и в зале Генеральной Ассамблеи добиваться такой же солидарности, которая царит в олимпийской деревне.