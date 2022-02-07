7 февр. 2022 г., 14:19
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Иранский бизнесмен заявил об итогах визита Раиси в Москву

Иранский бизнесмен заявил об итогах визита Раиси в Москву

Москва, 7 февраля, ИРНА – Визит иранского президента Эбрахима Раиси в Москву принесет экономические выгоды нашей стране. Об этом заявил глава Российского зернового союза в Иране Алиреза Джафари в понедельник.

Он в интервью ИРНА заявил, что несмотря на прошлые безрезультативные дипломатические встречи и негативная пропаганда врагов Ирана и России, на этот раз мы будем свидетелем выгодных достижений для Ирана.
По его словам, крупные российские предприятия активнее работают с Ираном после поездки Раиси в Россию.
Напомним, президент Ирана 19 января он провел переговоры с российским коллегой. 20 января он также выступил в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.
Глава иранского правительства в ходе двухдневного визита в Москву встретился с группой российских бизнесменов, чтобы реализовать дорожную карту по улучшению экономических отношений двух стран.
Выразив надежду на то, что все вопросы, поднятые в ходе его трехчасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным, скоро станут рабочими, Раиси сказал, что, по его мнению, визит станет поворотным моментом в улучшении отношений с дружественным соседним государством.

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