Иранский бизнесмен заявил об итогах визита Раиси в Москву

Он в интервью ИРНА заявил, что несмотря на прошлые безрезультативные дипломатические встречи и негативная пропаганда врагов Ирана и России, на этот раз мы будем свидетелем выгодных достижений для Ирана.

По его словам, крупные российские предприятия активнее работают с Ираном после поездки Раиси в Россию.

Напомним, президент Ирана 19 января он провел переговоры с российским коллегой. 20 января он также выступил в Государственной Думе РФ и Соборной мечети Москвы.

Глава иранского правительства в ходе двухдневного визита в Москву встретился с группой российских бизнесменов, чтобы реализовать дорожную карту по улучшению экономических отношений двух стран.

Выразив надежду на то, что все вопросы, поднятые в ходе его трехчасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным, скоро станут рабочими, Раиси сказал, что, по его мнению, визит станет поворотным моментом в улучшении отношений с дружественным соседним государством.