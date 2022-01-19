Министр экономики Ирана сообщил о внедрении мер по упрощению процедур торговли с Россией

Об этом заявил Хандузи в интервью ИРНА по итогам встречи в Москве с иранскими торговцами, проживающими в России.

По его словам, в настоящее время идет подготовка плана по упрощению процедур торговли Ирана с Россией. При этом он выразил надежду, что оно будет окончательно доработано в ходе визита в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси.



Он добавил, что Россия считается важным партнером для Ирана, выразив надежду, что визит Президента Раиси в Москву станет поворотным пунктом в развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран по всем направлениям.

Президент Ирана 19-20 января посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранский президент в ходе визита в Москву проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ по различным вопросам, в частности, планируется обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что визит Раиси в Россию будет очень важным, необходимо будет провести инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана, подчеркнув, что стороны должны будут обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.