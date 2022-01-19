19 янв. 2022 г., 10:34
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Министр экономики Ирана сообщил о внедрении мер по упрощению процедур торговли с Россией

Министр экономики Ирана сообщил о внедрении мер по упрощению процедур торговли с Россией

Тегеран, 19 января. ИРНА — Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи сообщил о внедрении мер по упрощению процедур торговли с Россией, заявив, что банковские препятствия на пути иранских бизнесменов, проживающих в России будут устранены.

Об этом заявил Хандузи в интервью ИРНА по итогам встречи в Москве с иранскими торговцами, проживающими в России.
По его словам, в настоящее время идет подготовка плана по упрощению процедур торговли Ирана с Россией. При этом он выразил надежду, что оно будет окончательно доработано в ходе визита в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси.

Министр экономики Ирана сообщил о внедрении мер по упрощению процедур торговли с Россией
Он добавил, что Россия считается важным партнером для Ирана, выразив надежду, что визит Президента Раиси в Москву станет поворотным пунктом в развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран по всем направлениям.
Президент Ирана 19-20 января посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранский президент в ходе визита в Москву проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ по различным вопросам, в частности, планируется обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах.
Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что визит Раиси в Россию будет очень важным, необходимо будет провести инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана, подчеркнув, что стороны должны будут обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях.

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