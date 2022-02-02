В Ашхабаде проходит фотовыставка по случаю годовщины победы Исламской революции

Культурные атташе посольства Ирана в Туркменистане Навид Расули на церемонии открытия фотовыставки заявил, что достижения Ирана в промышленной, энергетической, аэрокосмической, военной, сельскохозяйственной, научной и здравоохранительной областях представлены в данной выставке.

Он назвал целью фотовыставки ознакомление туркменского народа с достижениями Ирана за последние 43 лет.



Миллионы иранцев по всей стране празднуют 43-ю годовщину победы Исламской революции 1979 года в течение 10 дней (Дах-е Фаджр), когда был положен конец монархии режима Пехлеви при поддержке США 10 февраля в том же году.

Дахе-е фаджр — рассвет новой эры, десятидневное празднование по случаю возвращения аятоллы Хомейни в Иран в 1979 году. Ежегодные празднования длятся с 1 по 11 февраля. Первый день празднования соответствует дню прибытия аятоллы Хомейни в Иран, а последний — дню победы Исламской революции.