Камеры МАГАТЭ установлены на иранском объекте в Исфахане

"По данным МАГАТЭ, камеры видеонаблюдения были установлены в Исфахане 24 января, однако производство деталей центрифуг еще не началось", пишет агентство Reuters.

В МАГАТЭ сообщили, что производство деталей центрифуг на новом объекте в Кередже не возобновлялось, и это производство было переведено в Исфахан.

В декабре 2021 года Иран и МАГАТЭ договорились вновь установить камеры наблюдения на ядерном объекте TESA в Кередже.

В июне этот объект стал жертвой саботажа, в результате которого были уничтожены камеры МАГАТЭ. После инцидента Иран долгое время выступал против замены этих камер.

Тегеран неоднократно заявлял, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.