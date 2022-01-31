31 янв. 2022 г., 23:31
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News Code: 84633826
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Камеры МАГАТЭ установлены на иранском объекте в Исфахане

Камеры МАГАТЭ установлены на иранском объекте в Исфахане

Тегеран, 31 января. ИРНА — Камеры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были установлены на ядерном объекте в Исфахане. Ранее они должны были установлены на объекте TESA в Кередже.

"По данным МАГАТЭ, камеры видеонаблюдения были установлены в Исфахане 24 января, однако производство деталей центрифуг еще не началось", пишет агентство Reuters.

В МАГАТЭ сообщили, что производство деталей центрифуг на новом объекте в Кередже не возобновлялось, и это производство было переведено в Исфахан.

В декабре 2021 года Иран и МАГАТЭ договорились вновь установить камеры наблюдения на ядерном объекте TESA в Кередже.

В июне этот объект стал жертвой саботажа, в результате которого были уничтожены камеры МАГАТЭ. После инцидента Иран долгое время выступал против замены этих камер.

Тегеран неоднократно заявлял, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

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