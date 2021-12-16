В Иране заявили об установке камер МАГАТЭ после технической проверки

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ОАЭИ достигли во вторник соглашения по ядерной программе Тегерана.

Прокомментируя данное соглашени, Камальванди заявил: "Мы договорились о тщательной технической и судебной проверки камер МАГАТЭ в ядерном объекте в Карадже, чтобы не допустить саботажникам использовать данные этих камер".

Он добавил, что МАГАТЭ будет представить Ирану одну камеру для технической проверки. Эксперы Агентства также будут отвечать на вопросы иранских экспертов по охране и безопасности в связи с камерами.

"Камеры МАГАТЭ будут установлены таким образом: они будут делать снимки, а фотографии будут храниться на карте памяти камеры. Когда карты памяти заполнены, они извлекаются и Иран и Агентство их опечатают. Другими словами, Агентство ни в коем случае не будет иметь доступа к этой информации", пояснил он.