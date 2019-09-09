МАГАТЭ подтвердило запуск Ираном центрифуг нового поколения

Об этом заявил официальный представитель организации.

В заявлении официального представителя организации говорится, что эксперты МАГАТЭ в ходе процесса верификации установили, что по состоянию на минувшее воскресенье Иран "установил или устанавливал" на ядерном объекте в Натанзе 22 центрифуги типа IR-4, одну центрифугу типа IR-5, 30 центрифуг типа IR-6 и три центрифуги типа IR-6s. МАГАТЭ также сообщает, что Иран уведомил его о том, что он намерен установить каскад из 164 центрифуг типов IR-4 и IR-2m.

Ранее в воскресенье Исполняющий обязанности гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ в воскресенье посетил Тегеран и провел встречу с с главой Агентства по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. На встрече власти Ирана проинформировали Корнела Феруцэ о третьем этапе сокращения его обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

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