31 янв. 2022 г., 21:56
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Пауэрлифтер из Ирана номинирован на премию «Лучший спортсмен года» в Азии

Пауэрлифтер из Ирана номинирован на премию «Лучший спортсмен года» в Азии

Тегеран, 31 января. ИРНА — В понедельник Азиатский паралимпийский комитет объявил номинантов премии «Лучший спортсмен Азии 2021 года».

Обладатель золотой медали Паралимпийских игр 2020 года, пауэрлифтер Рухолла Ростами номинирован на премию «Лучший спортсмен Азии 2021 года».

Ростами принес Ирану первое "золото" на Паралимпиаде в Токио-2020. Иранец занял первое место в состязаниях по пауэрлифтингу в весовой категории до 80 кг с результатом 234 кг.

Напомним, что в мае 2021 года иранский штангист побил мировой рекорд на Кубке мира по пара-пауэрлифтингу. Спортсмен поднял штангу весом 241 кг, что на один килограмм больше предыдущего мирового рекорд.

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