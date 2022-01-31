Пауэрлифтер из Ирана номинирован на премию «Лучший спортсмен года» в Азии

Обладатель золотой медали Паралимпийских игр 2020 года, пауэрлифтер Рухолла Ростами номинирован на премию «Лучший спортсмен Азии 2021 года».

Ростами принес Ирану первое "золото" на Паралимпиаде в Токио-2020. Иранец занял первое место в состязаниях по пауэрлифтингу в весовой категории до 80 кг с результатом 234 кг.

Напомним, что в мае 2021 года иранский штангист побил мировой рекорд на Кубке мира по пара-пауэрлифтингу. Спортсмен поднял штангу весом 241 кг, что на один килограмм больше предыдущего мирового рекорд.